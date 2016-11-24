Украина рискует оказаться без поддержки международных финансовых организаций - НБУ

Украина уже рискует оказаться без поддержки международных финансовых организаций и не получить транш от Международного валютного фонда в этом году.

Читайте такжеСудьба четвертого транша: МВФ не планирует рассматривать украинский вопрос в ноябре

Об этом в ходе заседания совета Национального банка заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

«Украина рискует оказаться без поддержки международных финансовых организаций. К сожалению, мы имеем очень высокие риски, что мы не получим этот транш от МВФ в этом году», - сказала она.

Гонтарева отметила, что НБУ в текущем году трижды изменял прогноз роста международных резервов.

«В этом году мы трижды изменяли прогноз по резервам. Сейчас наш прогноз - 17,5 млрд долл., но этот прогноз включает себя 600 млн от ЕС и 1,3 млрд долл. от МВФ», - сказала она, добавив, что существует вероятность еще одного пересмотра прогноза резервов в сторону их уменьшения.

Читайте такжеМВФ сохранил прогноз роста ВВП Украины в этом и следующем году

Глава НБУ сообщила, что в следующем году Украина должна получить четыре транша МВФ на 5,4 млрд грн, и нам необходимо будет уплатить больше чем 2,5 млрд на обслуживание наших долгов, а также уже возвращать первый транш по программе stand-by, начатой в 2014 году,

«Наш прогноз по текущему счету на следующий год - "минус" 2,9 млрд долл. Потому я хочу, чтобы все поняли, что мы имеем резервы на сегодня 15,5 млрд долл. и начнем их терять каждый день, и ту хрупкую стабильность, в которой мы живем последние полтора года, мы начнем терять с каждым днем», - сказала Гонтарева.

Как сообщал УНИАН, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом 17,5 млрд долл. в сентябре текущего года - после более чем годичного перерыва. Совет директоров Фонда 14 сентября сообщил о завершении второго пересмотра программы сотрудничества с Украиной и принял решение выделить Киеву третий по счету кредитный транш объемом 1 млрд долл. Два предыдущих транша Украина получила в 2015 году. Таким образом, общий объем уже выделенного финансирования составил 7,62 млрд долл.

Сейчас идет третий пересмотр программы, результатом которого может стать выделение нашей стране четвертого кредитного транша по программе в размере 1,3 млрд долл. Правительство рассчитывает, что эти средства могут прийти в Украину уже до конца года, однако вероятность такого сценария остается невысокой.

Ключевыми требованиями МВФ являются принятие бюджета на 2017 год, усиление ответственности чиновников и доведение до судов дел о фактах коррупции, а также разработка модели пенсионной системы и сбалансированной системы налогообложения.