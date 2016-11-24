Исполнительная служба отменила решение об аресте денег и имущества Бахматюка на 1,2 миллиарда

Исполнительная служба Министерства юстиции отменила решение об аресте денежных средств, движимого и недвижимого имущества на 1,2 млрд грн собственника двух неплатежеспособных банков и владельца крупнейшего в Украине по размеру земельного банка агрохолдинга «Укрлендфарминг Олега Бахматюка, сообщила пресс-служба агрохолдинга.

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«Мы с самого начала говорили о незаконности такого решения. Подобные действия (заявления Национального банка Украины об аресте имущества агрохолдинга - УНИАН) направленны исключительно на дестабилизацию компании, в которой работает более 37 тысяч человек. Это скорее неудачная попытка пиара НБУ», - цитирует пресс-служба слова Бахматюка.

Пресс-служба отметила, что в настоящее время “Укрлендфарминг” ведет успешные переговоры со своими кредиторами, о чем свидетельствует реструктуризация 1,5 млрд долл. внешнего финансирования агрохолдинга.

«Мы готовы к любому диалогу со своими кредиторами, в том числе и с Национальным банком Украины» - приводятся в сообщении слова Бахматюка.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы НБУ, исполнительная служба Министерства юстиции 28 октября открыла исполнительное производство по решению суда об аресте движимого и недвижимого имущества Бахматюка, а также его денежных средств, размещенных на текущих счетах банков "Финансовая инициатива" и "VAB Банк". Согласно сообщению, речь идет о сумме в размере 1,2 млрд грн по кредитному соглашению «VAB Банка», в котором Олег Бахматюк выступил финансовым поручителем.

По расчетам НБУ, сумма задолженности Олега Бахматюка перед государством, украинским бизнесом и украинцами, которые были кредиторами его банков, составляет 37,9 млрд грн.

Пресс-служба “Укрлендфармига” опровергла информацию о наложении ареста на его имущество, отметив, что это решение было ранее обжаловано в Апелляционном суде.

«Укрлендфарминг» является крупнейшим украинским агропромышленным холдингом, который занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и семян, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL), производством сахара, животноводством и производством мяса, а также дистрибуцией сельскохозяйственной техники. В состав компании входит 146 зернохранилищ, 19 птицефабрик, 19 мясокомбинатов, девять ферм по выращиванию кур-несушек, шесть семенных заводов, шесть сахарных заводов, шесть комбикормовых заводов, три селекционных хозяйства, три репродуктора, два завода по производству кожи и завод по производству яичных продуктов.