Совет НБУ будет ежеквартально оценивать влияние действий регулятора на экономику

Совет Национального банка Украины будет осуществлять ежеквартальный анализ денежно-кредитной политики регулятора, а также ее влияния на экономику страны.

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Об этом в ходе заседания совета заявил его глава Богдан Данилишин.

«Мы будем обязательно проводить ежеквартальный анализ Радой Национального банка Украины денежно-кредитной политики, которая формируется и проводится в государстве, и ее влияния на социально-экономическое развитие нашего государства», - сказал он.

Он напомнил, что совет НБУ в соответствии с законом должен собираться не менее 10 раз в год.

Как сообщал УНИАН, в октябре президент Украины Петр Порошенко своим указом назначил членами Совета НБУ, который формируется главой государства и Верховной Радой, Богдана Данилишина и Василия Фурмана.

Верховная Рада Украины 7 июля назначила новых членов совета НБУ по парламентской квоте, в состав которого вошли заведующий кафедрой экономической теории Тернопольского национального экономического университета Виктор Козюк – сроком на 7 лет, экс-директор генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ Елена Щербакова – на 6 лет, член редакционного совета VoxUkraine Тимофей Милованов – на 5 лет, экс-замглавы НБУ Вера Рычаковская – на 4 года.