Влияние кредита МВФ на экономику зависит от действий НБУ - эксперт

Степень влияния полученного Украиной кредита Международного валютного фонда на реальный сектор экономики зависит исключительно от действий Национального банка Украины.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказал эксперт Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИПК) Вероника МОВЧАН.

«Очень тяжело определить его (кредита МВФ - УНИАН) прямое влияние на экономику, потому что это средства, которые поддерживают способность Национального банка проводить адекватную монетарную и валютно-курсовую политику. Они позволяют банку поддерживать определенную стабильность, управляемость национальной валюты», - отметила эксперт.

В частности, по мнению В.МОВЧАН, сегодня со стороны НБУ было бы целесообразно проводить политику постепенной девальвации национальной валюты.

«Понятно, что у нас девальвация, и от этой девальвации никуда не уйти, и главное, что она нужна экономике для того, чтобы сбалансироваться. У нас был явный дисбаланс во внешнем секторе и девальвация это самый правильный путь для того, чтобы это сбалансировать, экономический природный путь», - считает эксперт.

Так, по словам В.МОВЧАН, средства МВФ позволят НБУ проводить стабильную прогнозированную политику «без крайностей».

Кроме того, она отметила, что данный заем дает возможность НБУ более уверенно себя чувствовать в части поддержки банковской системы.

Также эксперт подчеркнула, что еще одним фактором, влияющим на экономическую политику Украины во время кризиса, является присутствие МВФ как наблюдателя, что в некоторой степени заставляет украинскую власть не откладывать на потом решение проблем экономики.

«Кредит является хорошим стимулом экономических реформ и дисциплинирующим фактором. Нравится или нет, но объективное наблюдение за экономической политикой в Украине показывает, что внешние стимулы, внешние наблюдатели для изменения экономической политики в стране очень важны. Без них страна уходит в свои внутренние дела, чаще всего не связанные с экономикой, и не принимает решений, которые давно назрели и которые необходимо принять» - сказала В.МОВЧАН.

Напомним, Международный валютный фонд 6 ноября принял решение о предоставлении Украине двухлетнего кредита stand-by на сумму 16,43 млрд. долл.

Процентная ставка по кредиту составляет 3,75%, первый транш - 4,5 млрд. долл. Срок погашения кредита - 5 лет.

Средства предназначены для стабилизации ситуации в финансовой системе Украины.