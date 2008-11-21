Всемирный банк назвал сроки восстановления мировой экономики

Пик глобального финансового кризиса наступит через семь месяцев, к середине 2009 года, а затем мировая экономика начнет восстанавливаться. Такое заявление сделал главный экономист российского отделения Всемирного банка Желько БОГЕТИЧ, сообщает РИА Новости.

По словам Ж.БОГЕТИЧА, предположительно с третьего квартала следующего года ожидается восстановление экономического роста и приток капитала не только в мире, но и в России.

"Наши прогнозы базируются на ожиданиях развития ситуации в мировой экономике, на рынке нефти, ситуации с движением капитала и возвращением спроса в мировой экономике», – сказал Желько Богетич.

Одновременно глава Всемирного банка Роберт ЗЕЛЛИК указал на насущную необходимость улучшения отношений Соединенных Штатов и Европейского союза с Россией во имя обеспечения стабильности, передает Аssociated Press его выступление в университете Гумбольдта.

Зеллик также выразил мнение, что состоявшиеся недавно в Вашингтоне встречи лидеров "группы двадцати" и министров финансов G20 являются примерами тех действий, которые необходимы для стабилизации мировой экономики и подчеркивают необходимость подключения развивающих стран.

"Как показал финансовый кризис, - подчеркнул Зеллик, - для решения проблем ХХI столетия нужно больше, чем "группа семи" - частью процесса должны быть поднимающиеся экономики Китая, Индии и России".

Как сообщал УНИАН, Всемирный банк 12 ноября понизил свой прогноз по мировому экономическому росту сразу на два процентных пункта. По мнению банка, в 2009 году мировой ВВП увеличится всего на один процент.

Эксперты прогнозируют, что по итогам 2008 года рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины составит около 3,5%, в 2009 году ожидается спад на уровне 4,3%.