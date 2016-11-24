Гонтарева обвинила популистов в расшатывании "хрупкой стабильности"

Популизм и политические инсинуации расшатывают хрупкую макроэкономическую стабильность, в которой наша страна находится в последние полтора года.

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Об этом в ходе заседания совета Национального банка Украины заявила глава НБУ Валерия Гонтарева.

«Эти заигрывания с популизмом и политические инсинуации расшатывают макроэкономическую стабильность нашей страны», - сказала она.

Она отметила, что почти 2 месяца НБУ пребывает под политическим давлением.

«Риск в том, что структурные реформы, которые необходимы для обеспечения стойкости нашей экономики, проводятся в стране все медленнее и медленнее. Народные депутаты тормозят проведение реформ, которые мы согласовали с нашими международными кредиторами и МВФ. Это и пенсионная реформа, и реформа рынка земли», - подчеркнула Гонтарева.

Как сообщал УНИАН, по словам главы НБУ, Украина уже рискует оказаться без поддержки международных финансовых организаций и не получить транш от Международного валютного фонда в этом году.