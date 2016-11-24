Последняя миссия МВФ свидетельствует о печальном проигрыше официального Киева - Atlantic Council

Миссия Международного валютного фонда работала в Киеве с 3 по 17 ноября. Украинские власти надеялись услышать положительное решение о выделении стране очередного транша в рамках четырехлетней программы финансовой помощи на общую сумму 17,5 миллиарда долларов, из которых Украина уже получила 7,7 миллиарда долларов. Но ответом МВФ стало четкое "нет".

Об этом сообщает Новое время со ссылкой на эксперта The Atlantic Council Андреса Аслунда.

"Миссия провела конструктивные дискуссии с властями по всем шагам, необходимым для завершения третьей оценки. Несмотря на достигнутый прогресс, руководству страны понадобится больше времени на внедрение политики обеспечения среднесрочной фискальной стабильности, включая принятие бюджета на 2017 год, соответствующего целям программы. Дискуссии по этим вопросам продолжатся", - говорится в сообщении.

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Фонд обычно дипломатичен в своих заявлениях, однако на этот раз риторика по окончании миссии звучал непривычно строго.

Аслунд считает, что главный повод для опасений – коррупция. Всегда дипломатический МВФ в этом вопросе неожиданно резок: “Особенно решительные шаги должны быть сделаны в сфере борьбы с коррупцией, которая остается наиболее часто упоминаемой помехой ведения бизнеса в Украине. Несмотря на прогресс в создании новых институтов, включая Национальное антикоррупционное бюро Украины, и публикацию деклараций высокопоставленных чиновников, серьезных результатов в уголовном преследовании и наказании коррупционеров, а также возврате средств еще надо достичь".

Эта цитата показывает, что МВФ не верит в планы украинской власти относительно борьбы с коррупцией. Она сможет убедить в этом своими действиями или созданием соответствующих программ, но на данный момент заметно все большее недоверие фонда к украинской власти.

В заявлении МВФ практически не упоминается фискальная и монетарная политика, которой занимаются Министерство финансов и Национальный банк. К тому же Фонд не указывает, когда миссия вернется, но дает понять, что не станет участвовать в игре, если украинские власти не возьмутся за коррупцию всерьез.