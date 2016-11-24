Кабмин с 1 декабря повышает зарплаты бюджетникам

Об этом говорится в постановлении правительства №840.

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В пояснительной записке к документу сказано, что повышение минимальной зарплаты предусмотрено Государственным бюджетом на текущий год.

«И потому должностные оклады работников бюджетной сферы, рассчитываемые на основе Единой тарифной сетки, повышены на 12,7%. В частности, должностной оклад работника первого тарифного разряда увеличится на 150 грн - до 1335 грн».

Причем оклады повышаются для всех категорий работников отдельных отраслей бюджетной сферы.

Как сообщал УНИАН, в проекте государственного бюджета на 2017 год Кабмин закладывает дальнейший рост зарплат. В частности, показатель минимальной зарплаты с 1 января 2017 года предполагается увеличить вдвое - до 3200 грн.