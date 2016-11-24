Кабмин с 1 декабря повышает зарплаты бюджетникам
Кабинет министров Украины в связи с повышением минимальной заработной платы с 1 декабря текущего года до 1600 грн с 1450 грн повышает зарплаты бюджетникам в среднем на 12,7%.
Об этом говорится в постановлении правительства №840.
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В пояснительной записке к документу сказано, что повышение минимальной зарплаты предусмотрено Государственным бюджетом на текущий год.
«И потому должностные оклады работников бюджетной сферы, рассчитываемые на основе Единой тарифной сетки, повышены на 12,7%. В частности, должностной оклад работника первого тарифного разряда увеличится на 150 грн - до 1335 грн».
Причем оклады повышаются для всех категорий работников отдельных отраслей бюджетной сферы.
Как сообщал УНИАН, в проекте государственного бюджета на 2017 год Кабмин закладывает дальнейший рост зарплат. В частности, показатель минимальной зарплаты с 1 января 2017 года предполагается увеличить вдвое - до 3200 грн.