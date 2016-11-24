Индийская рупия обвалилась до рекордного минимума

Курс индийской рупии к доллару США упал в ходе сегодняшних торгов до рекордно низкой отметки, поскольку инвестфонды распродают индийские активы на фоне возросшей вероятности повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США в декабре, сообщает Росбалт.

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"В ходе торгов рупия подешевела до 68,8550 за доллар, но затем несколько сократила падение - до 68,8250 (минус 0,4%)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вложения иностранных инвесторов в государственные и корпоративные облигации Индии упали в ноябре на 97,2 миллиарда рупий (1,4 миллиарда долларов), сокращение по итогам месяца может оказаться максимальным с апреля 2014 года, свидетельствуют данные National Securities Depository Ltd. При этом чистый отток капитал из индийских акций достиг 1,7 миллиарда долларов с начала ноября.