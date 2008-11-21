Спрос на золото в мире вырос на 45%

Спрос на золота в 3-м квартале в мире вырос на 45% до 32 млрд долл в сравнении с 2-м кварталом этого года, говорится в пресс-релизе Всемирного совета по золоту (World Gold Council), сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

При учете средней цены на золота в размере 800 долл за унцию в 3 кв, спрос составил порядка 1,25 тыс т (40 млн унций). В тоннаже спрос превысил уровень 3-го квартале 2007 г на 18%.

Инвесторы выбирают золота в условиях финансовой и экономической нестабильности по всему миру, говорится в сообщении WGC.

Инвестиционный спрос в 3 кв составил 10,7 млрд долл (382 тонны), что в 2 раза выше, чем годом ранее.

Розничный спрос инвесторов на золото вырос в 2,2 раза до 232 т в связи с чем у многих дилеров слитков и монет по всему миру закончились запасы, что говорит о возросшей активности покупок со стороны физических лиц.

Биржевые торгуемые фонды ETF на золоте в 3-м квартале увеличились на 150 т золота.

Спрос на украшения составил 18 млрд долл, потребление в одной только Индии выросло на 40 тонн к уровням прошлого года.

На Ближнем Востоке, в Индонезии и Китае спрос на украшения из золота вырос на 40% в ценовом выражении и 10% в тоннаже. Спрос на золото в Турции также значительно вырос.

На западных рынках, тем не менее, было сильное снижение спроса. В США спрос упал на 9% в долларах и в 29% в тоннах, в Великобритании – на 5% и 26% соответственно.

Промышленный и стоматологический спрос на золото упал на 11% до 104 т в 3-м квартале против аналогичного периода годом ранее.

Предложение золота в 3-м квартале упало на 9,7% в основном за счет сильного снижение продаж металла Центральными банками, которые продают рекордно мало металла на рынок.