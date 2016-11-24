Суд окончательно признал НБУ виновным в банкротстве "Укргазпромбанка"

Высший административный суд признал противоправной бездеятельность Национального банка Украины, выразившуюся в непринятии мер воздействия к ликвидируемому "Укргазпромбанку".

Об этом говорится в определении суда от 10 ноября.

"Кассационную жалобу Национального банка Украины - оставить без удовлетворения, а постановление окружного административного суда г. Киева от 14.03.2016 года и постановление Киевского апелляционного административного суда от 26.04.2016 года по делу по иску Общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "САНКО" к Национальному банку Украины, третье лицо - Открытое акционерное общество "Укргазпромбанк" с участием Генеральной прокуратуры Украины о признании противоправной бездеятельности - без изменений", - говорится в определении.

Как сообщал УНИАН, в марте Окружной административный суд Киева признал противоправной бездеятельность Национального банка Украины в период с ноября 2014 года по апрель 2015 года в отношении "Укргазпромбанка", который был в апреле 2015 года признан неплатежеспособным.

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Суд признал противоправной бездеятельность НБУ относительно непринятия надлежащих мер по обеспечению защиты законных интересов вкладчиков и кредиторов, безопасности хранения средств на банковских счетах "Укргазпромбанка".

Фонд гарантирования вкладов физлиц 7 апреля 2015 года ввел временную администрацию в "Укргазпромбанк" на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным. В августе 2015 года появилась информация о продаже "Укргазпромбанка" арабской компании Primestar Energy FZE. Но в сентябре Национальный банк Украины принял решение о ликвидации и отзыве банковской лицензии "Укргазпромбанка".

Справка УНИАН. "Укргазпромбанк" работал на рынке Украины с 1996 года и входил в группу небольших финучреждений. Одним из основных владельцев банка до его неплатежеспособности являлся львовский бизнесмен Иван Дияк – в прошлом народный депутат Украины и советник бывшего президента Украины Виктора Ющенко, а также бывший советник председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".