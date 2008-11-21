Инвестприток в 2009 году сохранится на высоком уровне - эксперт

В 2009 году приток прямых иностранных инвестиций в Украину сохраниться на достаточно высоком уровне.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказала эксперт Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИПК) Вероника МОВЧАН.

По ее словам, основными каналами притока средств будут ресурсы иностранных компаний, которые имеют дочерние структуры в Украине, а также средства международных финансовых организаций.

«По нашим прогнозам, приток прямых инвестиций будет, но это будет приток, связанный с двумя факторами, во-первых, рекапитализацией украинских банков, купленных зарубежными банками, средства от материнских дочерним компаниям. И второе, это возможно средства международных организаций, таких как ЕБРР и другие», - отметила В.МОВЧАН

В тоже время она подчеркнула, что сальдо финансового счета будет оставаться отрицательным.

Напомним, в январе-сентябре 2008 года в экономику Украины иностранными инвесторами направлено 8 млрд. 524,3 млн. долл. прямых инвестиций. В то же время нерезидентами изъят капитал на сумму 659,4 млн. долл.

83,2% (7 млрд. 093,7 млн. долл.) поступивших в Украину иностранных инвестиций приходятся на инвестиции из стран ЕС, из стран СНГ - 8,4% (711,8 млн. долл.), из других стран мира - 8,4% (718,8 млн. долл.).