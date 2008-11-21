В Украине сеть банкоматов превысила 21,9 тысячи

В Украине банкоматная сеть в октябре 2008 г. увеличилась на 402 банкомата – до 21,921 тыс. штук

Об этом УНИАН сообщили в Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем «EMA».

По данным «ЕМА», количество POS-терминалов в торговой сети в октябре 2008 г. увеличилось на 1 тыс. 831 - до 90 тыс. 171 ед.

Количество пунктов выдачи наличных, оборудованных POS-терминалами, в октябре т.г. увеличилось на 289 единиц - до 23 тыс. 332 штук.

По данным «EMA», лидерами по количеству банкоматов и PОS-терминалов в Украине на начало ноября т.г. стали: «ПриватБанк» - 5 тыс. 119 банкоматов (в октябре + 222) и 56 тыс. 127 POS-терминалов в торговой сети (+ 1 тыс. 286); «Райффайзен Банк Аваль» - 2 тыс. 407 банкоматов (+ 27) и 6 тыс. 280 POS-терминалов (+ 109); банк «Надра» - 1 тыс. 189 банкоматов (- 20) и 4 тыс. 965 POS-терминалов (+ 108); «Проминвестбанк» - 1 тыс. 568 банкоматов (0) и 3 тыс. 35 POS-терминалов (0); «УкрСиббанк» - 1 тыс. 459 банкоматов (+ 21) и 742 POS-терминала (9) соответственно.

Справка УНИАН. С начала года банкоматная сеть в Украине увеличилась на 20,4% – до 21,921 тыс. банкоматов.