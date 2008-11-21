За пять дней нужно разобраться с газовым долгом
Президент дал приказ Кабмину
Ющенко дал правительству пять дней на решение вопроса долга за газ перед Россией
Киев. 21 ноября. УНИАН. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал правительству пять дней на решение вопроса с долгом за газ перед Россией.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент заявил, открывая сегодняшнее заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.
В.ЮЩЕНКО отметил, что в последнее время с российской стороны, в частности от президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА, звучат сообщения по поводу долга Украины за газ и будущих цен на этот вид топлива.
По мнению Президента, проблемы с расчетами за газ начались потому, что правительство не проводило никаких расчетов за поставку топлива.
«Хочу предупредить, что такая практика ведет к колонизации Украины», - сказал Президент. Он возложил персональную ответственность на чиновников за решение этого вопроса.
В.ЮЩЕНКО отметил, что в последние дни правительство говорило о том, что полностью рассчиталось за газ.
«Вот на протяжении пяти дней продемонстрируйте, что вы решили все», - сказал глава государства, отметив, что это исключительно проблема правительства и оно должно найти деньги для того, чтобы рассчитаться за долги.
При этом Президент призвал не втягивать в этот процесс рядовых граждан. «Не шокируйте страну каждый день сообщениями то договорились, то не договорились», - отметил В.ЮЩЕНКО.
Он также призвал правительство вести постоянные и эффективные переговоры по будущей цене на газ и высказался за переход на рыночные отношения в этой сфере. «Нам нужна экономика (экономические отношения при установлении цен на газ – УНИАН). Чем меньше экономики, тем больше политики», - отметил Президент.