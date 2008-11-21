За пять дней нужно разобраться с газовым долгом

Ющенко дал правительству пять дней на решение вопроса долга за газ перед Россией

Киев. 21 ноября. УНИАН. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал правительству пять дней на решение вопроса с долгом за газ перед Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент заявил, открывая сегодняшнее заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В.ЮЩЕНКО отметил, что в последнее время с российской стороны, в частности от президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА, звучат сообщения по поводу долга Украины за газ и будущих цен на этот вид топлива.

По мнению Президента, проблемы с расчетами за газ начались потому, что правительство не проводило никаких расчетов за поставку топлива.

«Хочу предупредить, что такая практика ведет к колонизации Украины», - сказал Президент. Он возложил персональную ответственность на чиновников за решение этого вопроса.

В.ЮЩЕНКО отметил, что в последние дни правительство говорило о том, что полностью рассчиталось за газ.

«Вот на протяжении пяти дней продемонстрируйте, что вы решили все», - сказал глава государства, отметив, что это исключительно проблема правительства и оно должно найти деньги для того, чтобы рассчитаться за долги.

При этом Президент призвал не втягивать в этот процесс рядовых граждан. «Не шокируйте страну каждый день сообщениями то договорились, то не договорились», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он также призвал правительство вести постоянные и эффективные переговоры по будущей цене на газ и высказался за переход на рыночные отношения в этой сфере. «Нам нужна экономика (экономические отношения при установлении цен на газ – УНИАН). Чем меньше экономики, тем больше политики», - отметил Президент.