Гонтарева обещает не допустить возобновления работы закрытых за мошенничество банков

Собственники неплатежеспособных банков через суды возобновляют деятельность этих финучреждений и на банковский рынок Украины возвращаются "Зомби" банки, заявила в ходе заседания Совета Национального банка глава НБУ Валерия Гонтарева.

"Для нас не стало сюрпризом желание собственников неплатежеспособных банков с помощью судов уклониться от выполнения своих обязательств перед Национальным банком, перед вкладчиками. Но в этом году эти суды нас смогли реально удивить. Это можно назвать "Зомби возвращаются", потому что сейчас два банка, которые мы вывели с рынка за мошеннические действия, отмывание денег - банк "Союз" и банк "Велес", - они недавно через суды возобновили свою деятельность", - сказала она.

При этом Гонтарева подчеркнула, что НБУ не допустит, чтобы эти банки получили лицензию.

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"Я обещаю, что Нацбанк этого не допустит, что все эти мошеннические действия будут наказаны. Вы можете посмотреть этот банк "Велес". Это был, наверное, самый грязный банк из этого списка банков, отмывающих средства. Потому что только этому банку НБУ помешал в последнем году вывести почти 500 миллионов долларов по фиктивным контрактам. Этот банк принадлежит акционеру Бондареву, который был спонсором партии "Батькивщина". Я думаю, что эти мошеннические действия надо будет рассматривать в судах, и наша прокуратура и СБУ должны этим заниматься", - сказала глава Нацбанка.

Как сообщал УНИАН, в процессе очистки банковской системы Национальный банк Украины за 2014-2015 годы признал неплатежеспособными 63 банка, которые переданы в управление Фонда гарантирования вкладов. С начала этого года НБУ решил вывести с рынка еще 16 финучреждений.