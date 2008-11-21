Налоговая вывела из убыточных каждое второе предприятие Киева

В январе-октябре 2008 г. каждое второе проверенное налоговиками предприятие Киева выведено из состояния убыточности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины в г. Киев, в бюджет дополнительно начислено 684 млн. грн., что на 25% или на 137,9 млн. грн. больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

При этом количество плановых и внеплановых проверок, проведенных налоговыми органами столицы, уменьшилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года.

Увеличение поступлений в Государственный бюджет было обеспечено за счет расширения базы налогообложения и повышения качества отбора плательщиков для проведения проверок.