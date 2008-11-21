Ющенко призвал к борьбе с оттоком интеллектуальных ресурсов

Ющенко призывает СНБО бороться с оттоком из Украины интеллектуальных ресурсов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что «Украина стала стабильным донором интеллектуальных ресурсов для Европы и мира», и призывает СНБО Украины выработать меры для борьбы с этой проблемой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины. В повестку дня заседания входит три вопроса: о праве и защите интеллектуальной собственности и усилении ее роли в формировании национального богатства Украины; о выполнении решений СНБОУ в сфере регулирования земельных отношений, использования и охраны земель в государстве; о военно-техническом сотрудничестве.

Президент констатировал, что органы исполнительной власти демонстрируют несостоятельность эффективно реализовать государственную политику в сфере интеллектуальной собственности. Эта сфера не рассматривается ни правительством, ни парламентом как мощный ресурс развития и стабильности внутреннего рынка. Мощные инвестиции в нее так и не были направлены. Следовательно, интеллектуальный продукт до сих пор не стал основой формирования инновационной экономики Украины.

Президент очертил проблемы защиты и развития интеллектуальной сферы и их влияние на экономику в целом. Это недооценка государством роли интеллектуальной собственности в развитии национальной экономики, неиспользование имеющегося интеллектуального капитала и потенциала, недостаточная эффективность деятельности государственной системы правовой охраны интеллектуальной собственности. Из-за того, что не учтена интеллектуальная собственность, объемы невещественных активов промышленных предприятий занижены на 50-80%.

«Не оценен человек и его интеллектуальный вклад - главное богатство», - сказал Президент.

Виктор ЮЩЕНКО заметил, что из Украины вывозятся технологии, технические данные на миллиарды гривен, специалисты из всех высокотехнологичных отраслей. В общей сложности из Украины выехали за последние десять лет 154 доктора наук и около 550 кандидатов наук.

«Украина стала стабильным донором интеллектуальных ресурсов для Европы и мира», - сказал он.

Президент предложил членам СНБО обсудить изменения, которые нужно внести в существующую нормативно-правовую базу, принять рекомендации, как усовершенствовать государственное управление, чтобы преодолеть перечисленные проблемы.