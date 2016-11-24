Гривня опустилась на межбанке до 25,63 за доллар
18:45, 24 ноября 2016Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,0537/27,0909 гривни/евро.
rodniknews.in.ua
В четверг, 24 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,59/25,63 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,0537/27,0909 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4017/0,4027 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 25,5880 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 358 сделок на сумму 174,02 миллиона долларов.
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