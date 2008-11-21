Фондовый рынок не реагирует на «Газпром» - «Альфа-банк»

Украинский рынок акций достаточно вяло отреагировал на перенос решения по поддержке американского автопрома на месяц и переход «Газпрома» к жесткой стадии переговоров по газу, поскольку варианты решения обоих вопросов продолжают находиться в стадии обсуждения.

Такое мнение высказал корреспонденту УНИАН аналитик «Альфа-банка» Денис ШАВРУК.

Таким образом, считает он, "оптимизм глобальных фондовых бирж должен стать доминантой на торгах в пятницу, что должно позволить индексу ПФТС закрыться на мажорной ноте, сохраняя позитивную доходность за неделю до конца ноября".

По мнению аналитика, после незначительного снижения в четверг (-1,9%) на низких объемах торгов, когда единственной бумагой, по которой наблюдались реальные торги, была «Укрнафта» (+0,5%), ПФТС может показать рост в пятницу, следуя за азиатскими биржами.