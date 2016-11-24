Нацбанк установил официальную гривню на уровне 25,58 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 25 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2558,8045 (24 ноября – 2558,7619)

100 EUR – 2699,0270 (24 ноября – 2712,7994)

10 RUR – 3,9593 (24 ноября – 3,9975)

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Как сообщал УНИАН, 24 ноября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,59/25,63 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,0537/27,0909 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4017/0,4027 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 25,5880 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 358 сделок на сумму 174,02 миллиона долларов.