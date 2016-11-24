Нацбанк установил официальную гривню на уровне 25,58 за доллар
Официальный курс НБУ на 25 ноября: 100 USD – 2558,8045 гривни; 100 EUR – 2699,0270 гривни; 10 RUR – 3,9593 гривни.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 25 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2558,8045 (24 ноября – 2558,7619)
100 EUR – 2699,0270 (24 ноября – 2712,7994)
10 RUR – 3,9593 (24 ноября – 3,9975)
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Как сообщал УНИАН, 24 ноября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,59/25,63 гривни/доллар.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,0537/27,0909 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4017/0,4027 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 25,5880 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 358 сделок на сумму 174,02 миллиона долларов.