Украина становится привлекательным объектом для инвестиций – Порошенко

Украина демонстрирует значительные изменения в экономике и становится привлекательным объектом для инвестирования, заявил президент Украины Петр Порошенко во время делового форума в Брюсселе.

Президент подчеркнул, что изменения произошли за последние два года и коснулись фактически всех сфер жизнедеятельности страны.

"Я был избран президентом два с половиной года назад. Тогда, два с половиной года назад, весь Донбасс был оккупирован… У меня не было армии. Сегодня часть Донбасса освобождена, и мы формируем армию в активном сотрудничестве с НАТО и ЕС, - сказал Порошенко. - Инфляция два с половиной года назад была 65%. Сегодня - 8%. ВВП упал на 15%, сегодня у нас порядка 2% рост. Дефицит госбюджета составлял 14%, сейчас - не более 3% ВВП. И это в условиях войны, когда мы 5% ВВП тратим на оборону. А что было бы, если бы мы тратили эти средства на экономику?".

Порошенко подчеркнул, что Украина сегодня последовательно выполняет программу реформ, одобренную Международным валютным фондом, обновляет банковскую систему.

"Два года назад золотовалютные резервы составляли порядка 5 миллиардов долларов, дефолт казался неизбежным. Через два года резервы выросли до 16 миллиардов долларов и дефолта не произошло, - сказал Порошенко. - И все эти изменения стали возможны только благодаря реформам".

Глава государства также обратил внимание на то, что Украина избавилась от газовой зависимости от России. "Газ перестал быть элементом шантажа, но при этом мы остаемся надежным транзитером топлива", - подчеркнул президент.

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Не менее важными, по его мнению, являются усилия властей по дерегуляции. "Представьте, только за одно заседание правительства, одномоментно, были отменены 367 регуляторных актов, некоторые из которых датировались едва ли не двадцатыми годами прошлого века, - сказал Порошенко. - И сейчас очень важно объединиться и развивать Украину вместе. Самое время инвестировать в Украину".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 ноября, в Брюсселе прошел саммит Украина – ЕС, в рамках которого состоялись встречи на высшем уровне, были подписаны ряд важных стратегических договоров, включая 10-летний меморандум о сотрудничестве между Украиной и ЕС в энергетической сфере.

Евросоюз является главным на сегодняшний день рынком сбыта для украинского экспорта, занимая долю в 41%. С 1 января 2016 года между Украиной и ЕС действует Соглашение о зоне свободной торговли.