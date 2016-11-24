Кабмин утвердил порядок распреления конфискованных средств: почти половина пойдет на армию

Кабинет министров Украины утвердил порядок распределения конфискованных средств и средств, полученных по решению суда за совершение коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения и поступивших в специальный фонд госбюджета в текущем году.

Об этом говорится в постановлении правительства № 842, опубликованном на веб-портале правительства.

Как отмечается в пояснительной записке к постановлению, речь идет о распределении 7,7 миллиарда гривень.

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По решению правительства, средства распределяются следующим образом: 46,5% от общего объема - на нужды Министерства обороны, 12,3% - на нужды Национальной полиции, 12% - на нужды Государственного космического агентства, 10% - на нужды Минэкономразвития в части финансирования оборонных программ, 6,5% - на нужды Госспецсвязи, 3% - на нужды СБУ, 2,6% - на нужды Национальной гвардии, по 1,3% - на нужды Госпогранслужбы, ГСЧС, главного управления разведки Минобороны, Службы внешней разведки.

Распределение средств, по решению правительства, осуществляет Государственное казначейство.

Как сообщал УНИАН, на текущий момент правительство ожидает принятия парламентом законопроекта о конфискации средств, украденных окружением экс-президента Януковича, размер которых составляет порядка 1,5 миллиарда долларов.