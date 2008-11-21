Инвесткомпания Foyil запустила новый фонд

Компания Foyil Asset Management Ukraine запустила открытый диверсифицированный паевой инвестиционный фонд «Фоил Экспресс».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно полученной информации, инвестиционные сертификаты фонда будут доступны с декабря 2008 года для покупки по номинальной стоимости – 500 грн.

«Фонд «Фоил Экспресс» рассчитан на начинающих инвесторов, которые не склонны к риску и при желании смогут выйти из фонда в любой момент. Но наряду с этим фонд дает доход выше среднерыночного», - сообщила ведущий специалист отдела инвестиционного консалтинга компании Foyil Лилия КУБИТОВИЧ.

«Как раз сейчас очень благоприятное время для запуска нового фонда, а тем более – открытого. После такого стремительного падения индекса ПФТС на протяжении последнего полугодия мы склонны ожидать в ближайшее время его позитивной динамики. Поэтому новый фонд не будет отображать негативной динамики доходности, а его портфель наполнится наиболее привлекательными ценными бумагами, которые со временем покажут значительный прирост в цене», - отметил вице-президент и инвестиционный управляющий компании Дмитрий МОШКАЛО.

Справка УНИАН. Foyil Asset Management Ukraine основана компанией Foyil Asset Management. Получив лицензию на управление активами общих фондов и негосударственных пенсионных фондов 2006 года, компания занимается деятельностью по управлению активами в Украине.