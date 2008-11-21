Обязательная продажа валютной выручки нецелесообразна
Не надо будоражить рынок - Шлапак
Введение обязательной продажи экспортерами валютной выручки на межбанке сегодня нецелесообразно.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК журналистам после заседания банкиров с участием Президента Украины.
«Обязательная продажа… обсуждался этот вопрос. Решили не педалировать его, поскольку он не является принципиальным, учитывая то, что более 90% валюты продается, а будоражить сейчас экспортеров, будоражить рынок какими-то резкими шагами, которые не дают ощутимого результата, очевидно, не стоит», - сказал А.ШЛАПАК.
Напомним, с апреля 2005 года в Украине отменена обязательная продажа валютной выручки, которая была введена в 1998 году.