Минтопэнерго будет распоряжаться средствами ЕС

Кабинет Министров Украины передал Минтопэнерго полномочия распорядителя бюджетных средств, выделяемых Европейским Союзом на проект «Поддержка внедрения Энергетической стратегии Украины».

Соответствующее постановление Кабмина от 19 ноября №1008 обнародовано на правительственном портале.

В частности, правительство передало министерству право распределения бюджетных назначений по бюджетной программе «Проведение структурных реформ в энергетическом секторе». Объем назначений, определенный бюджетом на 2008 год, составляет 303,4 млн. грн.

Этим же постановлением Кабмин утвердил порядок использования средств по бюджетной программе «Проведение структурных реформ в энергетическом секторе».

Порядком предусмотрено, в частности, что средства программы направляются на мероприятия, связанные с развитием инфраструктуры для транспортировки энергетических ресурсов, в том числе нефти и газа магистральными трубопроводами Украины.

Кроме того, средства программы направляются на мероприятия, связанные с интеграцией ОЭС Украины в UCTE, а также на повышение энергоэффективности объектов энергетической инфраструктуры, в том числе в системе транзита газа магистральными трубопроводами Украины.

При этом для финансирования мероприятий неинвестиционного характера выделяется не более 10% общего объема бюджетных средств.