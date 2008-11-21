Минтопэнерго будет распоряжаться средствами ЕС
На внедрение Энергетической стратегии
Кабинет Министров Украины передал Минтопэнерго полномочия распорядителя бюджетных средств, выделяемых Европейским Союзом на проект «Поддержка внедрения Энергетической стратегии Украины».
Соответствующее постановление Кабмина от 19 ноября №1008 обнародовано на правительственном портале.
В частности, правительство передало министерству право распределения бюджетных назначений по бюджетной программе «Проведение структурных реформ в энергетическом секторе». Объем назначений, определенный бюджетом на 2008 год, составляет 303,4 млн. грн.
Этим же постановлением Кабмин утвердил порядок использования средств по бюджетной программе «Проведение структурных реформ в энергетическом секторе».
Порядком предусмотрено, в частности, что средства программы направляются на мероприятия, связанные с развитием инфраструктуры для транспортировки энергетических ресурсов, в том числе нефти и газа магистральными трубопроводами Украины.
Кроме того, средства программы направляются на мероприятия, связанные с интеграцией ОЭС Украины в UCTE, а также на повышение энергоэффективности объектов энергетической инфраструктуры, в том числе в системе транзита газа магистральными трубопроводами Украины.
При этом для финансирования мероприятий неинвестиционного характера выделяется не более 10% общего объема бюджетных средств.