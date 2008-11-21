В декабре украинцы смогут ездить по «Единому билету»

Министерство транспорта и связи до конца декабря т.г. начнет внедрять в Украине систему «Единого билета» на все виды транспорта.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр транспорта и связи Иосиф Винский.

“Мы намерены до конца декабря в одном из отделений “Укрпочты” внедрить тестирование этой системы”, – сказал министр. По его словам, система будет запускаться в несколько этапов.

В свою очередь, советник директора ГП “Расчетный центр Министерства транспорта и связи” Игорь Игумнов сообщил, что до конца декабря в единой системе появится возможность приобрести единый билет на автомобильный и авиатранспорт, а в начале 2009 года – и на железнодорожный.

По его словам, на втором этапе внедрения системы планируется соединить все виды транспорта и продавать билеты не только через отделения “Укрпочты”, но и через Интернет.

Как отметил И.ИГУМНОВ, к середине 2009 года данная система будет практически отработана, а на 80-90% она заработает к концу 2009 года. В перспективе же планируется организовать продажу таких билетов и на зарубежных рынках.

По словам И.Игумнова, система будет предлагать оптимальные маршруты – по видам транспорта и цене. В частности, пользователь будет видеть все возможные варианты осуществления поездки и выбирать оптимальный. Причем на первом этапе будет распечатываться бумажная копия проездного документа, а в дальнейшем планируется осуществлять посадку на транспорт лишь по удостоверяющим личность документам.

И.Винский подчеркнул, что в связи с внедрением системы стоимость поездок не увеличится, поскольку упростится процедура продаж билетов.

По словам И.Винского, для внедрения системы не нужны дополнительные помещения и оборудование, поскольку билеты будут продаваться через "Укрпочту". "Около 20 млн. грн. будет достаточно, чтобы система заработала", – сказал он.

"Думаю, что мы реально запустим первый этап в 2009 году и до конца года выйдем на второй этап", – сказал И.ВИНСКИЙ.

В частности, данная система позволит заказывать сквозные электронные билеты на все виды транспорта с одного населенного пункта в другой, даже если между ними нет прямого сообщения. К примеру, из села в областной центр – на автобусе, дальше – на поезде в город, затем – на самолете за границу, и все это за один билет, который можно будет приобрести в одном месте.

"Информация будет поступать в единый компьютерный центр, благодаря чему мы в режиме он-лайн будем видеть картину концентрации пассажиропотоков и сможем формировать рейсы оптимально”, – отметил И.Винский.

Напомним, реализация проекта автоматизированной системы "Единый электронный билет" происходит в два этапа: на первом – открытие экспериментальных пунктов продажи билетов и налаживание работы системы, бронирование и продажа билетов на автомобильные и авиаперевозки; на втором – бронирование и продажа железнодорожных билетов.

Разработкой и внедрением данной системы занимается ГП "Расчетный центр Минтранссвязи", созданное указом Минтранссвязи 30 июля 2008 года.