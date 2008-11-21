“Турбоатом” планирует израсходовать на социальную сферу 10 млн. грн.

В 2009 году на содержание и развитие социальной сферы ОАО «Турбоатом» планирует израсходовать порядка 10 млн. грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

За 10 месяцев 2008 г. в развитие социальной сферы «Турбоатом» инвестировал более 6 млн грн., в том числе на эксплуатацию ЖКХ, содержание базы отдыха «Голубой залив» (пос. Ст. Салтов) и спорткомплекса «Кировец».

В частности, 15 ноября 2008 г. на ОАО «Турбоатом» после капитального ремонта открылась столовая главного корпуса, которая теперь способна обслуживать до 140 человек одновременно. До конца 2008 г. предприятие намерено сдать в эксплуатацию ещё одну столовую в литейном цехе (№ 50). Сегодня на заводе функционируют 6 столовых и 6 буфетов.

Справка УНИАН. ОАО «Турбоатом» создано в 1934 году и является одним из крупнейших в мире производителей энергетического оборудования. Предприятие специализируется на производстве турбин для тепловых и атомных электростанций, гидравлических турбин для гидроэлектростанций и гидроаккумуляторных электростанций, газовых турбин для тепловых электростанций, парогазового оборудования и другого энергетического оборудования.

75,22% акций ОАО «Турбоатом» переданы в управление государственного концерна «Укратомпром». «Сварог Эссет Мэнеджмент», связываемая с Energy Standard Group российского бизнесмена Константина ГРИГОРИШИНА, владеет 15% ОАО «Турбоатом». Еще около 1% акций принадлежит ОАО «Мегабанк».