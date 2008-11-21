«Укринтерэнерго» приобретет более 50% акций Ukrenergy Holding AG

Антимонопольный комитет Украины разрешил государственному предприятию внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» приобрести долю в уставном капитале Ukrenergy Holding AG (Цюрих, Швейцария), что обеспечит покупателю более 50% голосов в высшем органе управления компании, сообщает пресс-служба АМК.

Как пояснил УНИАН информированный источник в Минтопэнерго, речь идет о покупке «Укринтерэнерго» 52% доли Ukrenergy Holding AG, которая создана Korlea Invest Holding AG.

Как отметил собеседник агентства, Ukrenergy Holding AG, созданная в сентябре 2008 года с уставным капиталом 250 тыс. долл, станет управляющей компанией энерготрейдерских приобретенных активов и тех, которые в будущем будут совместно приобретаться «Укринтерэнерго» и Korlea Invest Holding на территории Европы.

«Эта покупка «Укринтерэнерго» согласована с Минтопэнерго и НБУ. Оставалось согласование АМК. Следовательно, теперь нет преград для завершения сделки», - сказал собеседник агентства.

Напомним, летом т.г. "Укринтерэнерго" приобрело у KORLEA INVEST Holding AG (Швейцария) 52% долю уставного капитала энерготрейдера Energy Capital Trade ZRt (Венгрия), который позднее был переименован в Ukrenergy Trade ZRt. (Венгрия). В настоящее время государственный оператор экспорта ведет переговоры о покупке 52% доли польского энерготрейдера Zomar s.a.

Справка УНИАН. Государственное предприятие внешнеэкономической деятельности "Укринтерэнерго" – оператор по экспорту украинской электроэнергии – поставляет электроэнергию в Венгрию, Словакию, Польшу, Румынию и Молдову. Кроме того, компания осуществляет проектирование энергообъектов (ГЭС, ТЭС, ЛЭП и др.) до ввода их в эксплуатацию, включая поставки оборудования, монтаж, наладку и дальнейшее обслуживание, а также реконструкцию, модернизацию и ремонт действующих энергообъектов.

"Укринтерэнерго" поставляет в Венгрию, Словакию и Румынию электроэнергию, производимую на Бурштынской ТЭС.