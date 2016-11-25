Китай снова ослабил курс юаня к доллару

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) понизил в пятницу курс национальной валюты жэньминьби (официальное название юаня) к американской валюте на 83 базисных пункта, сообщает Росбалт.

Отмечается, что курс нацвалюты КНР установлен на новой отметке в 6,9168 юаня за доллар. Это новое минимальное значение за последние 8,5 лет.

"Нынешнее падение не продлится долго", - полагает главный экономист Банка коммуникаций Лянь Пин.

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Рост амплитуды колебаний юаня к доллару начался после запуска правительством КНР реформы механизма формирования обменного курса юаня к доллару. В августе 2015 года китайский Центробанк объявил о решении "оптимизировать методику расчета" валютного курса в сторону повышения роли рыночных факторов с учетом положительного сальдо во внешней торговле КНР, а также крепких позиций юаня по отношению к валютам других стран.

Колебания биржевого курса по отношению к официальному паритетному курсу, устанавливаемому регулятором, не должны превышать 2%.