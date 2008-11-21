Украину интересует опыт Швеции в сфере энергосбережения

Украину, особенно сегодня, в условиях мирового кризиса, интересует опыт Швеции в разработке и внедрении энергосберегающих технологий, которая является в Европе лидером в этой сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Фредериком РАЙНФЕЛЬДОМ.

“Швеция в этом направлении является абсолютным лидером, потому что научилась в своем хозяйстве использовать самые дешевые энергетические ресурсы и делать так, чтобы можно было максимально экономить первичные энергоресурсы”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что Украина намерена внимательно ознакомиться с опытом Швеции в вопросе использования энергосберегающих технологий, в частности с технологией переработки отходов.

“Я думаю, что направление этого нашего сотрудничества будет чрезвычайно актуальным в ближайшей перспективе”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вместе с этим она подчеркнула, что Швеция является крупным инвестором в экономику Украины и на сегодняшний день размер инвестиций составляет более 1 млрд. 200 млн. долл. в год.

Премьер-министр высказала надежду, что вызовы мирового финансового кризиса приведут к увеличению размера шведских инвестиций в экономику Украины.

Она также отметила, что правительство делает и будет делать все возможное для того, чтобы содействовать увеличению поступлений инвестиций, в том числе из Швеции, в Украину.

Как сообщается на сайте Кабмина, правительства Украины и Швеции подписали меморандум о сотрудничестве в отрасли энергетики. Подписание документов состоялось по итогам встречи премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО с премьер-министром Швеции Фредриком РАЙНФЕЛЬДОМ.

В том числе стороны договорились содействовать развитию сотрудничества в сфере энергетики для достижения эффективного использования энергии как в промышленности, так и в жилищном секторе. При этом особое внимание уделяется энергетической эффективности систем центрального энергоснабжения, экологически чистому производству энергии. Украина и Швеция также договорились повышать безопасность энергоснабжения с целью усиления диверсификации источников поставки энергии и договорились использовать топливо растительного и животного происхождения и новейшие технологии из производства биотоплива.

Тестом меморандума предусмотрено, что Швеция будет оказывать Украине техническую и финансовую помощь для реализации проектов, которые будут осуществляться в рамках меморандума, и в случае необходимости будет привлекать шведские банки. Меморандумом также предусмотрено создание временной украино-шведской рабочей группы с целью выполнения этого документа.