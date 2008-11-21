400 долларов – это страшилки от Миллера - Foyil

Цена на природный газ для Украины в 2009 году составит порядка 350 долларов за 1000 куб. метров.

Так считает аналитик инвестиционной компании Foyil Securities Исмаил САФАРАЛИЕВ.

Аналитик в своем прогнозе исходит из того, что в настоящее время по-прежнему в силе договоренность между Украиной и Россией о постепенном переходе на европейские цены. По его мнению, «400 долларов – это страшилки от Миллера, так как 400 долларов - это почти столько же, сколько платит Польша, т.е. Европа, а это расходится с тем, что Путин и Тимошенко согласовали ранее».

Вызывает сожаление, отметил аналитик, что «Нафтогаз» согласился с предложением «Газпрома» отказаться от формулы цены, привязанной к нефти, ведь так бы цена увеличилась незначительно. По его словам, «сейчас мы находимся в так называемой серой зоне, где нет четкого механизма определения цены, что сильно напоминает прошлый год».

Как считает аналитик, грядущее повышение цены будет значительным, так как у России нет стимула поддерживать прозападное руководство Украины дешевым газом. По мнению И.САФАРАЛИЕВА, «350 долларов является резонным промежутком между полной европейской и субсидированной ценой».