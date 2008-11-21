СНБО рекомендует повысить статус Госкомзема

Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал правительству повысить статус Государственного комитета земельных ресурсов до уровня органа центральной власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на брифинге первый заместитель секретаря СНБО Степан ГАВРИШ.

По его словам, на сегодня Госкомзем подчинен Министерству охраны окружающей среды и не является самостоятельным органом. “Речь идет о предоставлении ему статуса органа центральной власти”, - сказал он.

По решению СНБО, правительству поручено в месячный срок разработать соответствующие изменения. Среди решений СНБО – способствовать снятию моратория на продажу сельхозземель, в том числе путем первоочередного принятия законов о рынке земель и его государственном земельном кадастре, ускорить принятие концепции развития земельных отношений на 2008-2015 годы.

Также правительству поручено ускорить процессы разграничения земель, проведения денежной оценки и инвентаризации земель.

С.ГАВРИШ отметил, что работа правительства в сфере земельных отношений была признана неудовлетворительной, в частности, из 52 задач не выполнено 35 (67%). По его словам, это фундаментальные позиции, которые давали возможность правительству не только уменьшить кризис в сфере земельных отношений, но и снизить уровень коррупции и обеспечить прозрачность рынка.

С.ГАВРИШ отметил, что в Госкомземе ожидается принятие ряда кадровых решений. Подробности будут озвучены позже.

Он также отметил, что за этот год в сфере земельных отношений было уволено 67% квалифицированных специалистов на уровне районов, 80% - на уровне областей (в том числе 13 руководителей управлений земельных ресурсов).