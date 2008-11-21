Из Украины вывезено 4 млрд. долларов под видом возврата инвестиций

В январе-октябре 2008 г. из Украины вывезено по схеме возврата портфельных инвестиций более 4 млрд. долл. США. При этом на основании сомнительных судебных решений не был уплачен сбор на обязательное пенсионное страхование при покупке иностранной валюты на сумму около 200 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор департамента борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Государственной налоговой администрации Украины Игорь СТЕЛЬМАХОВИЧ сегодня во время пресс-конференции.

В текущем году налоговики остановили оборот неликвидных (технических) акций 228 предприятий на сумму более 2 млрд. грн. и отменили эмиссию ценных бумаг 577 предприятий на сумму более 4 млрд. грн.

В первом полугодии т.г. объем выполненных договоров на рынке ценных бумаг составлял 396 млрд. грн. Наибольшие объемы торгов осуществляются с акциями (148,9 млрд. грн., или 37,6% от общего объема выполненных договоров) и векселями (91,7 млрд. грн., или 23,17%).

С начала года налоговики выявили 34 преступления на рынке ценных бумаг. В ходе расследования наложены аресты на ценные бумаги на сумму 600 млн. грн.