АМК разрешил приобрести 50% “Акордбанка”

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение двум физическим лицам на приобретение доли в 50% акций ОАО “Акордбанк”.

«Предоставлено разрешение физическим лицам - гражданам Украины КИРИЧЕНКУ Виктору Николаевичу и ФЕСЕНКО Светлане Ильиничне на приобретение акций ОАО «КБ «Акордбанк» (Киев), что обеспечивает каждому из покупателей достижения 25% голосов в высшем органе управления общества», - говорится в сообщении АМК.

«Акордбанк» зарегистрирован 4 июня 2008 года. По данным Национального банка Украины, на 1 октября 2008 года Владимир ПЕЧОВАЛ владел 72,5% акций банка, Данила ВОЛЫНЕЦ (председатель наблюдательного совета государственного «Ощадбанка») – 25%.