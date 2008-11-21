Доля иностранного капитала в украинских банках сократилась

Доля иностранного капитала в уставном капитале украинских банков в октябре сократилась на 1,7% до 38,1% (с начала года увеличилась на 3,1%). Об этом говорится в сообщении, обнародованном в пятницу на сайте Национального банка Украины.

По состоянию на 1 ноября в Украине насчитывалось 182 действующих банка. Из них 50 банков - с иностранным капиталом (на 1 января - 47 банков), в том числе 18 - со 100%-ным иностранным капиталом (на 1 января - 17 банков).

Совокупный зарегистрированный уставный капитал украинских банков на 1 ноября составил 62,970 млрд. грн. (на 1 января - 42,873 млрд. гривен).

Чистые активы украинских банков на 1 ноября составили 790,493 млрд. грн. (на 1 января - 599,396 млрд. грн).