Производство в перерабатывающей промышленности выросло

В Украине в перерабатывающей промышленности в январе-октябре текущего года объемы продукции выросли на 2,3%, против аналогичного показателя за 2007 г.

Такие данные опубликованы в докладе Госкомстата «О социально-экономическом положении Украины за январь-октябрь 2008 года», текстом которого располагает УНИАН.

Сообщается, что на предприятиях по производству пищевых продуктов и напитков пятый месяц подряд наблюдалось сокращение производства против соответствующего месяца 2007 г. По сравнению с октябрем 2007 года падение объемов продукции составило 11,8%, по итогам 10 месяцев т.г. – 0,04%.

В производстве масел и жиров с начала года объемы продукции сократились на 20,7%, в переработке и консервировании овощей и фруктов – на 5,8%, в производстве минеральных вод и других безалкогольных напитков – на 2,9%, производстве молочных продуктов и мороженого снизились на 1%.

При этом по сравнению с январем–октябрем 2007 г. выпуск продукции увеличился в производстве макаронных изделий на 21,5%, продуктов мукомольной промышленности – на 14,1%, кондитерской, табачной и мясной – соответственно на 12,8%, 9,5% и 5,6%, напитков – на 5,2%.