Кипрская компания получила контроль над «Проминвестбанком»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компании AMT ACTIVE METAL TRADING LIMITED (г. Никосия, Кипр) получить контроль над АК ПИБ «Проминвестбанк». Об этом говорится в сообщении АМКУ, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, контроль над банком был получен кипрской компанией в результате приобретения долей в уставных капиталах украинских компаний ООО «Синергия Финанс» (г. Киев) (предоставляет маркетинговые, консультационные и посреднические услуги в сфере страхования и пенсионного обеспечения, осуществляет другую вспомогательную деятельность в сфере финансового посредничества, занимается рекламной деятельностью и прочее), ООО «Сигнус» (г. Киев) (организует строительство объектов недвижимости для продажи или сдачи в аренду, предоставляет гостиничные услуги и прочее), ООО «Приоритетбуд» (г. Киев) (осуществляет работы по замене, реконструкции и восстановлению зданий, занимается инженерной и технической деятельностью), ООО «Инвестиционная компания «Бровары-Инвест» (г. Бровары) (сдает в аренду и продает собственно недвижимое имущество).

По информации АМКУ, AMT ACTIVE METAL TRADING LIMITED занимается инвестированием в корпоративные права юридических лиц резидентов и нерезидентов.

Справка УНИАН. 30 сентября Национальный банк Украины принял решение о выделении «Проминвестбанку» (ПИБ) стабилизационного объема средств в виде кредитной линии на общую сумму 5 млрд. грн., из которых банку было выделено только 2 млрд. грн.

7 октября НБУ ввел временную администрацию в «Проминвестбанке», временным администратором был назначен заместитель председателя Нацбанка Владимир КРОТЮК.

Причиной ухудшения финансового состояния ПИБа стал досрочный отзыв вкладов населения, что вызвало осложнения при проведении платежей.

30 октября руководитель СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что в дестабилизации ситуации в «Проминвестбанке» принимали участие «одна из финансовых промышленных российских групп» и «граждане Украины с депутатским статусом».

3 ноября Национальный банк Украины заявил, что новый стратегический инвестор предъявил права на владение и управление 68% акций ЗАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» («Проминвестбанк») и фактически стал его основным владельцем.

11 ноября заместитель председателя НБУ Владимир КРОТЮК, назначенный временным администратором «Проминвестбанка», заявил, что основными бенефициарами, которые владеют контрольным пакетом акций “Проминвестбанка”, станут два физлица - резидента Украины.

Он сообщил, что австрийский холдинг Slav AG приобрел 68% акций «Проминвестбанка», уточнив, что 34% акций банка принадлежат четырем юридическим лицам, входящим в состав холдинга – ООО «Синергия Финанс», ООО «Сигнус», ООО «Приоритетбуд» и инвестиционной компании «Бровары-Инвест». По его словам, еще 34% акций находятся в управлении физического лица, которое входит в состав правления Slav AG. Конечными бенефициарами Slav AG являются два физлица – резидента Украины.

Он также отметил, что данное предложение о покупке акций "Проминвестбанка" было единственным.

СМИ среди наиболее вероятных покупателей «Проминвестбанка» называли братьев Андрея и Сергея КЛЮЕВЫХ.