Снижение цен на метпродукцию может продолжиться - Astrum

Если цены на сырьевые материалы заметно снизятся в ближайшее время, то снижение цен на сталь может продолжиться.

Так эксперты инвестиционной компании «Astrum Инвестиционный Менеджмент» прокомментировали заявление министра промышленной политики Украины Владимира Новицкого о стабилизации цен на мировых рынках металла.

По их мнению, заключение отдельных контрактов «на приобретение металлопродукции по более высоким ценам» совсем не свидетельствует о возобновлении спроса, отсутствие которого, по всей видимости, будет наблюдаться до оживления в строительстве и автомобилестроении.

Как считают эксперты, для украинской металлургии это означает лишь то, что уровень производства, обусловленный количеством заказов, будет оставаться в лучшем случае на сегодняшнем уровне, около 60 тысяч тонн в сутки.

По утверждению экспертов, стабилизация цен на стальную продукцию на мировых рынках обусловлена тем, что они практически соответствуют уровню себестоимости.

Зачастую же, отмечают эксперты, «метпродукция продается по ценам ниже себестоимости, так как металлургическим предприятиям выгоднее реализовывать запасы даже по таким ценам, чем держать их на складах».

Как сообщал УНИАН, министр промышленной политики Украины Владимир НОВИЦКИЙ заявил сегодня на пресс-конференции, что цены на металлопродукцию на мировых рынках достигли своего минимума, и дальнейшее их снижения не ожидается. По его словам, уже появились отдельные сигналы о заключении контрактов на приобретение металлопродукции по более высоким ценам.

Вместе с тем, по данным министра, объемы загрузки украинских метпредприятий в ноябре-декабре расти не будут. «А это означает сохранение объемов производства на уровне не более 40% от их производственных мощностей», - уточнил В.НОВИЦКИЙ.

Вместе с тем, министр отметил, что большие запасы металлопродукции, скопившиеся за последние месяцы на складах и портах, не позволяют нам говорить о том, что мы в состоянии улучшить ситуацию с реализацией металлопроката до конца этого года.