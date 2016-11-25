"Нащупали очередное дно": в РФ заявили об окончании падения доходов россиян

Вице-премьер российского правительства Игорь Шувалов в ходе выступления на форуме "Россия-Сингапур" рассказал о том, что падение доходов россиян закончилось и в новом 2017 году российский кабмин надеется на их рост и, как следствие, оживление потребительского спроса в стране, сообщает Прайм.

"Доходы населения не растут так, как нам бы хотелось. Но мы отмечаем, что по некоторым группам населения реальные доходы населения все-таки хоть немного, но растут. Падение доходов закончилось. Надеемся, что в будущем году все-таки это уже будет тенденцией для всех групп населения, что доходы будут расти", рассказал Шувалов. В результате, "потребительский спрос должен в будущем году ожить, сейчас потребители ведут себя достаточно аккуратно", - отметил российский вице-премьер.

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Затронув вопрос экономической ситуации в России Шувалов заявил, что уже в следующем году власти ожидают рост ВВП РФ на уровне 1%.

"Месяц к месяцу российская экономика растёт, надеемся, что в будущем году этот рост будет один процент или больше, что для российской экономики недостаточно, но, по крайней мере, позитивный рост, а не отсутствие такового", - пояснил он.

"Будущее российской экономики - это, конечно, не сырье. Сырьевой сектор будет продолжать развиваться - это правильно. Но деньги от сырьевого сектора не стоит направлять на бюджетные расходы, нужно эти денежные средства, которые получит государство в виде налогов, сохранять для будущих поколений", - считает вице-премьер.