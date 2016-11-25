В большинстве случаев банки списывают беззалоговые кредиты - эксперт

Банкам проще забыть о мелких кредитах от 1,5 до 3 тысяч гривень, чем бороться за них. В 90% случаев их или списывают, или переуступают за копейки.

Об этом сообщает президент ЮК "Головко и партнеры" Дмитрий Головко.

"Конечно, человеку эту информацию никто никогда не сообщит, но сам банк про эту мелочевку часто забывает. Например, банк, в котором я раньше работал, в свое время раздал тысячи кредитных карт с лимитом в 1,5 тысячи гривень. В каждом отделении по ним невозвратов было 60-70%. То есть люди деньги с карт снимали и не возвращали. Так вот, эти задолженности банк людям простил. Другими словами он не будет обращаться в суд и проводить какую либо работу по этим должникам", - рассказывает Дмитрий Головко.

Такая "доброта", по словам эксперта, объясняется очень просто: затраты на работу по возврату этих кредитов в разы превышают саму сумму задолженности должника.

"Например, Вы задолжали по кредитной карте 1,5 тысячи гривень. Как с Вас их взыскать? Позвонить и страшно наругать? Кто-то испугается и заплатит. А если Вы не из робкого десятка? Что может сделать банк? Пойти в суд и получить решение о взыскании долга. Но прежде проделать колоссальный объем работы: написать иск, отправить юриста с ним в суд, заплатить судебный сбор, а если Вы еще в области прописаны – поехать туда. А это канцелярия, транспорт, время, человеческий ресурс. Еще может быть несколько заседаний суда, а не одно. Даже если суд решит взыскать, это еще нужно сделать: найти госисполнителя и заставить его работать. Я даже не представляю, какие операционные расходы нужно нести, чтобы просто с этим работать. А шансов реально что-то взыскать очень немного", - объясняет Дмитрий Головко.

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Более крупные беззалоговые долги банки стараются переуступить, хотя бы за копейки, факторинговым (коллекторским) компаниям.

"Я знаю реальные примеры, когда беззалоговые кредиты продаются банками факторинговым компаниям за 0,1% от общей суммы выданных кредитных денег. То есть за 10 тысяч гривень долга коллектор заплатил банку реальными деньгами всего 10 гривень. На сегодняшний день сотни тысяч таких кредитов уже переуступлены", - сообщает Дмитрий Головко.

При этом эксперт подчеркивает, что подобный подход на взыскание залоговых кредитов (автокредиты, ипотека в т.ч.) чаще всего не распространяется.

"Если банки и списывают такие кредиты, то исключительно переуступая их коллекторам, которые будут душу вытрясать из должника. Потому что залог – это всегда "вишенка на торте", за которую боролись и будут бороться", - резюмирует президент ЮК "Головко и партнеры" Дмитрий Головко.