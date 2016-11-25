S&P повысило рейтинг Киева до "В-", прогноз - стабильный

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило кредитный рейтинг Киева до уровня "В-" с "СС" на фоне досрочного погашения муниципальных долговых бумаг на сумму 1,9 миллиарда гривень, срок выплаты по которым наступал 6 декабря.

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Об этом говорится в сообщении агентства. Прогноз по рейтингу - стабильный.

"Мы оцениваем экономику Киева как слабую, но диверсифицированную. Положительное влияние на рейтинги города оказывают низкая долговая нагрузка и умеренные финансовые показатели", - говорится в сообщении S&P.

Как сообщал УНИАН, аналогичные рейтинговые действия провело в отношении Киева международное рейтинговое агентство Fitch. Однако причина их повышения рейтинга - улучшение суверенных позиций Украины в целом.