S&P повысило рейтинг Киева до "В-", прогноз - стабильный
В рейтинговом агентстве отметили, что оценивают экономику столицы как слабую, но диверсифицированную.
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило кредитный рейтинг Киева до уровня "В-" с "СС" на фоне досрочного погашения муниципальных долговых бумаг на сумму 1,9 миллиарда гривень, срок выплаты по которым наступал 6 декабря.
Читайте такжеВнешний долг Киева станет государственным
Об этом говорится в сообщении агентства. Прогноз по рейтингу - стабильный.
"Мы оцениваем экономику Киева как слабую, но диверсифицированную. Положительное влияние на рейтинги города оказывают низкая долговая нагрузка и умеренные финансовые показатели", - говорится в сообщении S&P.
Как сообщал УНИАН, аналогичные рейтинговые действия провело в отношении Киева международное рейтинговое агентство Fitch. Однако причина их повышения рейтинга - улучшение суверенных позиций Украины в целом.