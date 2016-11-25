Гривня подешевела сразу на 20 копеек – до 25,83 за доллар

В пятницу, 25 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,77/25,83 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,29/27,35 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3993/0,4007 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 25,7263 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 270 сделок на сумму 150,28 миллиона долларов.