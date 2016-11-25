Повышение зарплат бюджетникам: кому и сколько "докинут" с декабря (инфографика)

1 декабря в Украине вырастет размер минимальной зарплаты – с нынешних 1450 гривень до 1600 гривень. Бюджетники же к зарплате получат дополнительно от 83 до 654 гривень в зависимости от тарифного разряда, сообщает Сегодня.uа.

"Минимальный тарифный оклад (1 разряд) возрастет на 150 гривень. На столько же повысится и минимальная зарплата, которая с 1 декабря не может быть меньше 1600 гривень (без вычета налогов), на руки получается 1444 гривни. А вот с 1 января малооплачиваемые станут получать почти вдвое больше: по проекту закона о госбюджете на 2017 года, минималка не может быть менее 3200 гривень без вычета налогов, или 2576 на руки", - говорится в сообщении.

Как видно из инфографики, с 1 декабря плановое повышение заработков в бюджетной сфере будет небольшим. Например, уборщица или подсобник получат больше на 84 гривни, врач-терапевт - на 260 гривень, доцент вуза - на 546 гривень.

Основной рост зарплат ожидается с 2017 год: в бюджетной сфере не будет зарплат ниже 3200 гривень. Но в эту сумму войдут не только оклады, они с 1 января не изменятся, но и различные доплаты и премии. Например, учитель 1 категории (10 разряд) после повышения тарифных ставок с 1 декабря будет иметь оклад 2430 гривень, или на 273 гривень больше, чем сейчас.

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Кроме того, он получит доплаты: 20% от оклада за классное руководство, 10% - за проверку тетрадей, плюс на всю эту сумму начислят надбавку за выслугу лет (10%). В итоге получится 3475 гривень против 3085 гривень зарплаты в ноябре. То есть с декабря надбавка составит 390 гривень. Но за январь учитель получит такую же сумму. Другой пример: младшая медсестра (3 разряд) в больнице сейчас имеет оклад 1532 гривни и надбавку за интенсивность работы 30%, в сумме 1992 гривни. С 1 декабря ее оклад возрастет до 1615 гривень, а зарплата - до 2100 гривень (+108 гривень).

Но с 1 января 2017 года ей государство доплатит еще 1100 гривень "просто так", ибо меньше чем 3200 теперь платить нельзя. По словам министра соцполитики Андрея Ревы, повышение минимальной зарплаты до 3200 гривень с 1 января 2017 года исправит зарплаты у бюджетников 1-6 разрядов.

"Нужно начинать с самых бедных, потому что пока мы будем заниматься другими зарплатами, они будут вынуждены выживать, - сказал Рева. - Что касается более высоких разрядов, то врачи и учителя - это 9-й и 10-й разряды и выше. Так что их зарплаты будут выше, чем 3200 гривень. Напомню, что в следующем году мы им еще и на 30% повысим зарплаты. Фельдшер высшей категории по 10 разряду получит от 3960 гривень до 4230 гривень".