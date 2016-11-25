УБКИ запускает биометрическую фотоверификацию в кредитных отчетах физических лиц

Это позволит снизить риски мошенничества, связанные с кражей личности клиента в процессе оформления кредита. Решение предоставляется для партнеров бюро как через сайт, так и через API.

«Идеология сервиса заключается в борьбе как с кредитным мошенничеством, так и в защите клиента от посягательств к его личным средствам. Современные технологии позволяют оперативно обрабатывать фотографии порядка 20 млн персон, которые содержатся в базе УБКИ, что покрывает практически всё активное население страны, – говорит директор УБКИ Богдан Пшеничный. – Уже сегодня наблюдается тенденция, когда мошенники выбирают отдельные финансовые организации для фрод-атак. Ввиду развития технологий в бюро, есть вероятность, что они будут перемещаться только в те кредитные организации, которые не работают с системами распознавания лиц».

Первыми, кто подключился к сервису, стали несколько крупных кредитных организаций в т. ч. банков. «Идея Банк», который в числе первых начал использовать биометрический сервис УБКИ, также отмечает эффективность данного сервиса. Поскольку он позволяет предотвращать мошенничество еще на стадии согласования кредита – при обнаружении несоответствия клиента его фотографиям в других банках.

Компании «СС Лоун», специализирующейся на быстрых займах online, с помощью сервиса удалось не только выявить риски мошенничества в заявках, но и скорректировать ошибочный результат системы принятия решений.

Тем самым сервис позволяет бороться как с мошенничеством, так и предотвращать ошибки, связанные с человеческим фактором, в процессе принятия решения по кредитам.