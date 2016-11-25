Только шестая часть пенсионеров в зоне АТО нуждается в выплате украинских пенсий - министр соцполитики

Как сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, об этом заявил глава ведомства Андрей Рева во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Германии в Украине Эрнстом Райхелем.

«Среди 300 тыс. пенсионеров, которые остались там, к сожалению, есть умершие, и точная статистика относительно их количества нам не доступна. Также в числе этих пенсионеров есть те, кто сегодня воюет против Украины и служит в созданных оккупантами органах власти. Итак, мы пока считаем, что количество тех, кто реально нуждается там в помощи и не может переехать на подконтрольную Украине территорию, составляет 50 тыс. человек», - цитирует Реву пресс-служба.

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Отмечается, что на момент начала антитеррористической операции на Донбассе насчитывалось 1,2 млн пенсионеров. 900 тыс. из них переехали на подконтрольные территории и получают сегодня пенсии.

Как сообщал УНИАН, по словам вице-премьер-министра Павла Розенко, возобновление социальных выплат на оккупированной территории Украины возможно только после полного выполнения Минских соглашений и восстановления территориальной целостности страны.

Пенсионный фонд начисляет пенсии оставшимся на неподконтрольных территориях гражданам и выплатит их, как только представится возможность. Средства, которые будут необходимы для выплаты накопившихся пенсий, правительство получит за счет увеличения доходов Пенсионного фонда или же путем прямой дотации из госбюджета.