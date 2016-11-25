Украинцы с начала года уплатили более 9 миллиардов военного сбора

По оперативным данным, в течение января-октября 2016 года в бюджет поступило 9,1 млрд грн военного сбора, сообщается на сайте Государственной фискальной службы.

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Согласно сообщению, с начала администрирования Фискальной службой военного сбора в государственный бюджет было уплачено почти 21 млрд грн военного сбора.

«С августа по декабрь 2014 плательщики направили на поддержку армии 2,5 млрд грн. В 2015 году сумма уплаченного налога составила более 9 млрд грн. Почти такая же сумма - 9,1 млрд грн - поступила и с начала этого года», - говорится в сообщении.

ГФС также напомнила, что плательщиками сбора являются физические лица - как резиденты, так и нерезиденты, получающие доходы в Украине, физические лица-резиденты, которые получают иностранные доходы, а также налоговые агенты.

Как сообщал УНИАН, бюджет Украины в 2015 году получил более 9 млрд грн от военного сбора, введенного в августе 2014 года.

Военный сбор введен с 3 августа 2014 года. Его ставка составляет 1,5% от объекта налогообложения.

Плательщиками сбора являются физические лица-резиденты, которые получают доходы как в Украине, так и за ее пределами, физические лица-нерезиденты, получающие доходы в Украине, а также налоговые агенты.

Для резидента объектом обложения сбором является общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход; доходы из источника их происхождения в Украине, которые окончательно облагаются при их начислении; иностранные доходы, полученные из источников за пределами Украины.

Объектом налогообложения нерезидента является общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход из источника его происхождения в Украине; доходы из источника их происхождения в Украине, которые окончательно облагаются при их начислении.