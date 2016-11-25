Гривня уходит на выходные с курсом 25,75 за доллар

В четверг, 25 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,72/25,75 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,2709/27,3213 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3974/0,3985 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,7244 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 508 сделок на сумму 297,22 млн долл.