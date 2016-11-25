Янукович утверждает, что при побеге из Украины у него не было "ни одного цента" в иностранных банках

Об этом он сказал на пресс-конференции в Ростове-на-Дону, которая транслировалась в эфире телеканала "112 Украина".

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"Что касается любых денег, каких-то сказочных, о которых много писали, значит, на сегодняшний день ни в одном банке мира не обнаружен ни цент, ни одного цента не обнаружено моих денег. У меня не было и нет никаких счетов", - заявил Янукович.

"Я из Украины ничего не вывозил, кроме личных вещей, которые были ручной кладью", - заявил Янукович.