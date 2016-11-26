СБУ прикрыла call-центр, вымогавший деньги у должников банка "Михайловский"

Сотрудники СБУ совместно с работниками прокуратуры пресекли в Киеве деятельность call-центра, через который незаконно вымогались деньги у должников банка "Михайловский" в интересах бывшего собственника учреждения.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в рамках досудебного расследования по хищению средств банка бывшим владельцем правоохранители установили, что злоумышленники передали часть долговых обязательств "Михайловского" другой финансовой структуре. Дельцы, через подконтрольный столичный call-центр, незаконно звонили заемщикам банка с требованиями оплатить деньги на ее счета.

Во время обысков в помещениях call-центра оперативники СБУ обнаружили списки вкладчиков банка, базу данных должников, около тысячи пустых и заполненных бланков "Банк "Михайловский", большое количество сим-карт, с которых осуществлялись телефонные звонки клиентам.

Продолжается досудебное следствие.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины сообщил о решении об отнесении банка "Михайловский" к категории неплатежеспособных за проведенные им сомнительные операции с депозитами физических лиц 23 мая поздно вечером.

По информации НБУ, 20 мая, когда председатель правления банка "Михайловский" Игорь Дорошенко покинул пост, банк под прикрытием технического сбоя провел ряд сомнительных операций по переводу вкладов физлиц, увеличив нагрузку на Фонд гарантирования на 1 млрд грн - до 2,6 млрд грн.

В августе Национальная полиция сообщила о вручении подозрений и аресте экс-главы правления банка "Михайловский", который подозревается в хищении 870 миллионов гривень средств и доведении банка до неплатежеспособности. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В результате реализации преступной схемы в банке "Михайловский" пострадали 14 тысяч вкладчиков, которые в целом потеряли около 1,5 миллиарда гривень.