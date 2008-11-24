Власти США поддержат Citigroup

Финансовые власти США приняли решение оказать поддержку второму по величине национальному банку Citigroup Inc. на общую сумму более 300 млрд. долл., сообщает k2kapital.

Citigroup получит 27 млрд. долл. путем эмиссии привилегированных акций в пользу государства с 8% дивидендной доходностью.

Кроме того, Федеральная резервная система (ФРС) США, министерство финансов и Федеральная корпорация по страхованию депозитов предоставят банку гарантию на значительную часть находящихся на счету Citigroup займов и ценных бумаг на общую сумму около 306 млрд. долл.

В обмен на оказание помощи со стороны государства Citigroup должен будет ограничить компенсации для топ-менеджеров, а также в течение ближайших трех лет не сможет без согласия минфина выплачивать квартальные дивиденды по обыкновенным акциям в размере более 1%.

Акции Citigroup только на прошлой недели потеряли в среднем 60% из-за опасений, что финансовая организация пострадает от кризиса сильнее, чем ожидалось ранее. За последние четыре квартала банк потерял около 20 млрд. долл.

Справка УНИАН. Citigroup является одним из системообразующих банков США, который оказывает значительное влияние на весь банковский сектор США и их финансовую систему. Ранее сообщалось, что вопрос о продаже терпящей кризис корпорации или ее расформировании должен решаться на государственном уровне.